محمد رمضان بـ"الشيشة" في كواليس "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال".
وظهر "رمضان" بالشيشة، ويرتدي جلبابًا، وعلق: "من تصوير مسلسل زلزال، رمضان 2019، ثقة في الله نجاح".
مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، حسام داغر، أحمد صيام، ومن إخراج إبراهيم فخر.
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