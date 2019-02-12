تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الفاضح لسيدة الأعمال والمخرج المصري والكشف عن هويتها

أصيبت سيدة الأعمال منى الغضبان، المتهمة فى فيديو جنسى جديد مع مخرج شهير نوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، أمام نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، فى واقعة ظهورها فى فيديو جنسي مع مخرج شهير .

وبمواجهة المتهمة بالفيديو الإباحى اعترفت بأنها هى التى بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير فى إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا عام 2010 .

وأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فنى فى عمل سينمائى جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

وبعد التحقيقات أمرت نيابة مدينة نصر أول بحبس سيدة الأعمال منى الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى جديد للمخرج السينمائى الشهير.