بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يروي أغرب مواقفه مع معجبيه: أحدهم دهسته سيارة

كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن أغرب المواقف التي حصلت معه؛ بسبب شهرته الفنية، مع جمهوره رغم أنه قال أن الفن لا يمثل سوى 15% من حياته.

وقال الفنان خلال استضافته في برنامج “هذا أنا” الذي يبث على قناة الإمارات، إنه حصل له موقف أثناء زيارته لأحد الشخصيات في بلد عربي شقيق، عندما ظن أحد أبناء هذا الشخص أني نصاب ومحتال، وإني منتحل شخصية الفنان”.

ومن أغرب المواقف زعم الفنان خالد قائلا: أن معجباً آخر اضطر إلى أن يقود سيارته بسرعة كبيرة بعكس اتجاه السير وقطع إشارات المرور؛ من أجل رؤيته والسلام عليه وجهاً لوجه، فيما تعرض معجب رابع لحادث سير بعد شراء تذكرة ليلحق بحفلته وتم نقله للمستشفى، وعندما علم بأمره قام بزيارته وتناول القهوة معه في منزله.

وعن بعض المعجبين قال: الذين يلقونه في أماكن عامة على الطرق السريعة وهو مسافر من مكان إلى مكان فيأتي أحدهم يطلب التصوير معه فيما يشك آخر في شخصيته أنه هو، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يضطر إلى استخراج هويته ليثبت لهم شخصيته.