شاهد.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل "زلزال"

محمد رمضان كتبت - إيمان العوضي : شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "زلزال"، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصورة باللوك الجديد للشخصية التي يؤديها في المسلسل، وعلق علي الصورة قائلًا: "من تصوير مسلسل زلزال.. رمضان 2019.. ثقة في الله نجاح".



يذكر أن محمد رمضان سوف يشارك بالمسلسل في موسم دراما رمضان 2019 إلي جانب كل من ماجد المصري، سامي عبدالحليم، حلا شيحة، نسرين أمين، أحمد صيام، تأليف عبدالرحيم كمال، ياسر محمد سامي.

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