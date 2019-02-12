- 1/2
- 2/2
حققت أغنية "حبيتك" أحدث أعمال المطرب فضل شاكر 2,215 مليون مشاهدة وذلك بعد مرور أسبوع علي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن الأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع علي أباظة، وقد روج فضل للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل
يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر أغنية "مع السلامة" وحصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من كلمات محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فضل شاكر يتخطي حاجز المليون الثاني بأغنية حبيتك عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.