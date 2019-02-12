بعد انتظار.. طرح قائمة أغنيات ألبوم تامر عاشور الجديد

تامر عاشور

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره ومحبيه.

يحتوي الألبوم على 10 أغنيات وهي " أيام، من غير مااحكيلك، ماشوفناش

خير، دي حكاية، في بالي، قولوله سماح، بقالي زمان، خلصانة، سلام، مرة، ماتختلفيش، حبيبي انت حبيبي".

ومن المتوقع صدور الألبوم خلال شهر فبراير الجاري، ويأتي الألبوم بعد مشاكل التسريب والإنتاج التي تعرض لها ألبوم "خيالي" الذي تم تسريبه بالكامل العام الماضي على مواقع الإنترنت، على أن يبدأ تامر صفحة غنائية جديدة بألبومه الجديد "أيام".