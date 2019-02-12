عارفه نفسها.. جديد خالد منيب في عيد الحب

خالد منيب وتامر حسين كتبت - تقى عادل أعلن الشاعر تامر حسين، عن ثاني كتاباته الغنائية مع الفنان الصاعد خالد منيب، بعنوان "عارفه نفسها" بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك". على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك". وأعلن تامر عن الأغنية قائلاً:"عارفه نفسها، أول أغانيها مع الحبيب خالد منيب في عيد الحب". خالد منيب هو ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب، ويعد هذا التعاون الثاني بين خالد وتامر، حيث سبق له التعاون معه في أولى أغنياته "التقل مزاج".

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