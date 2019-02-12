شاهد… دنيا بطمة ومحمد الترك يخيفان ابنتهما غزل ويتعرضان للهجوم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 03:57 مساءً -

تعرضت الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك لهجوم كبير من بعض المشاهدين بسبب مقطع فيديو نشراه لابنتهما غزل وظهرا فيه وهما يضحكان من اخافتها باحدى اللعب الصغيرة.

وتظهر الطفلة الجميلة في المقطع وهي تهرب بسرعة خوفاً من اللعبة التي هي على شكل كلب، وراحت والدتها تضحك وتستعرض اللعبة، بينما الطفلة تركض وتردد ببراءة “العو قادم”.

اثار المقطع ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين عبروا عن انزعاجهم مما قامت به بطمة وزوجها مع الطفلة، لافتين الى ان هذا الخوف والرعب قد يؤثر على شخصيتها في المستقبل.

ونشر الثنائي المثير للجدل مقطع فيديو اخر للطفلة وهي تنطق خلاله كلماتها الاولى ببراءة وبطريقة مميزة وترد على اسئلة والدها عن اسمه لترد عليه “بابا الترك”، وتكمل عن اسمها لتقول ايضا “بابا”، وراح والدها يناديها ببابا والطفلة ترد عليه بعفوية وتقترب منه وسط ضحكات بطمة، التي يبدو عليها السعادة من كلمات طفلها الاولى.