جيني إسبر تتذكر والدتها الأوكرانية الراحلة بصورة من شبابها.. هل ورثت الفنانة جمالها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة السورية جيني إسبر عن شدة افتقادها لوالدتها التي رحلت عن عالمنا سبتمبر الماضي، وأرادت مشاركة الفانز حزنها على الراحلة.

جيني نشرت صورة بالأبيض والأسود لوالدتها الأوكرانية الأصل في فترة شبابها، وكتبت معلقة عليها: «من بعدك مافي ضحكة بتطلع من القلب ...اشتقتلك»، حيث تفاعل فانز الفنانة السورية مع الصورة بتعليقات تمنوا فيها لجيني الصبر والسلوان على مصابها الأليم، كما أكد أغلبهم أن الفنانة الشابة قد ورثت جمال ملامحها عن والدتها.

من ناحية أخرى، تشارك جيني إسبر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سلاسل ذهب» من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك جيني في بطولته أمام بسام كوسا، ديمة بياعة، شكران مرتجي، صباح الجزائري، فادي صبيح، وغيرهم، كما يُعرض لها أيضاً مسلسل «الحرملك» من تأليف سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق، وتشارك جيني في بطولته أمام جمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نحيب، ودرة.