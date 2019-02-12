الفنانة السورية رانيا ملاح تساند منى فاروق وشيما الحاج بعد الفضيحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الفنانة السورية رانيا ملاح، الفيديوهات التي تم نشرها للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد القبض عليهما مؤخرًا بعد انتشار فيديو فاضح لهما.

رانيا ملاح، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أنا مش فاهمة هتستفيدوا إيه من نشر صور البنات وهما متبهدلين وفِي القسم؟ خلاص مافيش أي رحمة ولا إنسانية.. خلاص كلكم ملايكة وعلقتو المشانق للبنتين دول ونازلين سلخ فيهم».

وأضافت: «يمكن هما عملو فيديوهات فاضحة بس أعمالك دي أفضح مليون مرة من الفيديوهات.. اتقو الله وسترو عليهم عشان تلاقو اللي يستر عليكم».

وكانت النيابة قد أمرت بحبس كل من منى فاروق، وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.

ومن المقرر عرضهما اليوم على النيابة وذلك بعد انتهاء الأيام الأربعة الأولى لهما في الحبس، وقد تقرر النيابة تمديد مدة الحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم، خاصةً وأن محامي منى وشيما قدم للنيابة عقد زواج عرفي بين المخرج الشهير والفنانتين، وبالتالي فإن الفعل الفاضح قد انتفى على اعتبار أنهم متزوجين.

وكان حسين بكار، محامي منى فاروق وشيماء الحاج، قد قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين على شاشة قناة «الرافدين»: «منى وشيما يصليان الفجر جماعة كل ليلة ويقومان بالدعاء على من سرب هذا الفيديو ومن صوره».