أروى أكثر جاذبية بين أحضان الطبيعة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من الانقادات التي لاحقتها بسبب آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت فيها بفستان قصير، ضربت الفنانة اليمنية أروى بهذه الانتقادات عرض الحائط، وفاجأت الجميع بجلسة تصوير أكثر جرأة.
أروى خضعت لجلسة تصوير جديدة بين أحضان الطبيعة، اطلت فيها بفستان مكشوف الضهر، إلا أن أغلب تعليقات متابعيها جاءت على الأوضاع الجريئة التي اتخذتها الفنانة خلال التصوير، ومن أبرزها؛ «أروى انا احبك و اعشقك بجنون بس الصوره ما عجبتني انت ارقى من كذا بكثير»، «صايره بوزاتك غررريبه»، «لا تنزلي لهذا المستوى»، «صدمتيني».
يُذكر أن أروى كانت قد طرحت أغنية جديدة باللهجة العراقية لأول مرة بعنوان «الحكولي»، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر والتوزيع الموسيقي لمهند خضر.
من ناحية أخرى، يُعرض لأروى حالياً برنامج «تحت السيطرة» الذي تقدمه عبر شاشة النهار الفضائية المصرية، يوم الخميس من كل أسبوع.
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