النجمة التركية نور فتاح أوغلو تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«ناهد دوران» بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «إليسا غوزين» في أجواء مبهجة، بحضور أقرب أصدقائها وعدد من أفراد أسرتها.

نجمة «حريم السلطان» شاركت محبيها بصورة مميزة من أجواء الحفل، ظهرت فيها الممثلة التركية تحمل ابنتها التي اكملت عامها الثالث أمام قالب كيك مميز بألوان مبهجة، حيث تلقت تهاني الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لابنتها حياة سعيدة وموفقة.

نور لم تكتف بالحفل، وفاجأت الفانز بصورة خاصة جداً، ظهرت فيها تحمل ابنتها، في الوقت الذي ظهر فيه زوجها يحتضن زوجته وطفلتهما، في لقطة مؤثرة لاقت اعجاب فانز نور، وكتبت معلقة عليها: «لقد وُلدت معك مرة أخرى».

يُذكر أن نور فتاح أوغلو تزوجت من رجل الأعمال التركي ليفنت فيزيجرو عام 2013، ثم انفصلا لثلاث شهور عام 2015، وعادا لحياتهما الزوجية لينجبا مولودتهما الأولى«إليسا غوزين» 2016.

من ناحية أخرى، يُعرض لنور فتاح أوغلو حالياً مسلسل «أبناء الإخوة» الذي تشارك في بطولته أمام يغيت أوزشنير، اكين كوتش، وغيرهما.