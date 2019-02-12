نادين نسيب نجيم بإطلالة محتشمة لا تخلو من الإثارة في حفل بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كضيفة شرف على حفل إحدى المتاجر العالمية في دبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تواجدها في السوق.

ملكة جمال لبنان السابقة كانت حديث الجميع وخطفت أنظار الحضور بمجرد وصولها لمكان الحفل، حيث تألقت بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستان أسود قصير ذو تطريزات فضية براقة، في الوقت الذي تزينت فيه بأحمر شفاة صارخ زادها جاذبية وأنوثة.

من ناحية أخرى، تعود نادين نسيب نجيم سريعاً إلى بيروت، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر أعمال نادين، كان مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.