تكريم صفية العمري في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كرم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الفنانة المصرية صفية العمري، في ختام فعالياته بمسرح الهناجر الأحد 10 فبراير، وذلك عن مسيرتها الفنية ومشاركتها من قبل في تقديم مسرحية مونودراما على ذلك المسرح.
الحفل شهد حضور كل من الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي ورئيس لجنة تحكيم المهرجان.
وعقب انتهاء التكريم، تم توزيع جوائز الدورة الثانية للمهرجان والتي حصدتها مصر والجزائر والأردن.
وكانت صفية العمري، قد كٌرمتفي هر أكتوبر الماضي، في فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم والذي أقيم في الحسيمة، و المنظم من طرف جمعية «مؤسسة الريف للثقافة والسنميا»، بالمغرب.
الفنانة المصرية، كان أخر تكريم لها في مصر العام الماضي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ 33، ووقتها عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم وتلك الحفاوة التي استقبلها بها زملائها من صناع الفن، ولم تتمالك نفسها وانهالت دموعها، مؤكدة أن تلك الدموع تعبيرا عن شكرها وتقديرها لتلك المشاعر التي أحيطت بها.
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