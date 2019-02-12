منال سلامة تتلقى هدية عيد الحب مبكرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منال سلامة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لهدية تلقتها من زوجها المخرج عادل لبيب، بمناسبة عيد الحب.

منال سلامة، نشرت صورة لثلاثة قلوب، كتب عليهم بحبك، وعلقت عليها قائلة: «رجعت البيت لقيت جوزي حاططلي القلوب دي في المطبخ ههههه طبعًا اتبسطت وبقوله كل عيد حب وأنت طيب وحبيبي».

الصورة حصدت على العديد من التعليقات ومنها من أكد أن الهدية هي رشوة من زوجها لتقدم له أكلة مميزة، وهو ما أكدته حيث أنها سارعت بعدها لتقديم وجبة طعام لهم.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منال سلامة، كان دورها في مسلسل «عائلة الحاج نعمان»، بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، محسن منصور، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

الفنانة المصرية كانت قد تحدثت عن حياتها الخاصة وزوجها عادل لبيب وقالت في حوار سابق لها إنه أحبها حينما كان طالب في معهد السينما وكانت هي في معهد الفنون المسرحية، وطلب منها أن تتزوجه بعد التخرج، وبالفعل تم الزواج وانجبت منه علي وأميرة، وهما في سن الشباب.