الفنانة دنيا المصري مع ابنتها في المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرضت ابنة الفنانة المصرية دنيا المصري لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

دنيا نشرت صور لابنتها من داخل المستشفى، حيث تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وعلقت بقولها: «ألف مليون سلامة عليكي يا روح قلب مامي».

جمهور الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي دعت لابنتها بالشفاء العاجل، وتمنت لها السلامة من اي داء.

الفنانة الشابة احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها في بيتها بحضور ابنتها، حيث فاجأتها صديقتها الفنانة لقاء سويدان بحفل خاص.

دنيا من مواليد عام 1980، لديها ابنة اسمها فريدة، لها عدة أعمال في الدراما ومنها: «الشحرورة، الركين، قضية صفية، شاهد إثبات، عرفة البحر».

كما تعاقدت دنيا المصري مؤخرا على المشاركة في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، في أولى بطولاتها الدرامية، حيث تقدم دنيا دور ابنة عم ياسمين وصديقتها المقربة.

حققت دنيا مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «البيت الكبير» بجزأيه الأول والثاني، ويشارك ببطولته لوسي، سوسن بدر، منذر رياحنة، أحمد بدير، دينا، حجاج عبدالعظيم، وأحمد صيام، وللمنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.