نشوى مصطفى تدعم مرضى السرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في محاولة للتخفيف عن آلامهم، زارت الفنانة المصرية نشوى مصطفى معهد الأورام، وقضت بعض الوقت مع مرضى السرطان.

الفنانة المصرية قامت بعمل بعض التحاليل لدعم مبادرة 100 مليون صحة، وشاركت جمهورها في صور لها من هناك، بينما قامت بجولة داخل المعهد، وزارت المرضى، والتقطت الصور معهم.

ودعت نشوى جموع الشعب المصرى للتبرع لصالح المعهد القومى للأورام باعتباره يعالج كل الأعمار بشكل مجانى، قائلة: المعهد أنسب مكان لتلقى أى تبرعات أو صدقات، خصوصا أنه جهة حكومية موثوق فيه وتشرف عليه الرقابة الإدارية ليل نهار، ومن واجبنا دعمه لتخفيف قوائم الانتظار».

جمهور الفنانة المصرية شكرها على هذه اللفتة الطيبة التي تعكس طيبتها وشعورها بالمرضى، وتحمسوا لها من خلال عدد من التعليقات.

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية لنشوى مصطفى العرض المسرحي «سيلفي مع الموت»، والتي قامت بتأليفه أيضا، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما شاركت العام الماضي في مسلسل مع احمد فهمي بعنوان «الشريط الأحمر».

نشوى احتفلت مؤخرا بخطوبة ابنتها مريم في حفل عائلي بسيط بحضور أهل العروسين، ورقصت خلال الحفل على أغنية محمد رمضان «نمبر وان».