حمادة هلال يحيي حفل تخرج أكاديمية 6 أكتوبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري حمادة هلال حفل تخرج أكاديمية ٦ أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الفنان المصري أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، كما حرص علي تقديم أغنيته الجديدة “أشرب شاي” والتي تفاعل معها الحضور بشدة.

وتم تكريم حمادة هلال خلال الحمل، كم كُرم كل من الفنان إيهاب فهمي، والفنانة ياسمين علي، والفنانة ساندي، والإعلامية شيماء صابر والسيناريست أيمن سلامة، و طارق عبد المحسن منظم الحفل.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالإضافة إلى العميد محمد سمير وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، والتي شاركت في تقديم فقرات الحفل، وقام بتقديم دروع التكريم د.أحمد شلبي رئيس مجلس الإدارة .

وخلال تكريم الفنانة ياسمين علي قامت بإهداء أغنية “الناجح يرفع ايده” للطلاب، كما شاركت ساندي غناء أغنية أخري.

والحفل من تنظيم طارق عبدالمحسن سترايك ميديا، وإشراف إدارة مسرح must د.غادة جبارة.

وكان حمادة هلال قد طرح مؤخرا أغنية “أشرب شاي”، والتي تشهد التعاون الأول بينه وبين الثنائي أوكا وأورتيجا، حيث أن الأغنية من كلمات وتوزيع أوكا ومن ألحان أورتيجا، ومن غخراج أحمد أشرف.