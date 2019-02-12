هل منع أحمد فهمي خطيبته هنا الزاهد من حضور عن العرض الخاص لفيلم «قصة حب» بسبب الغيرة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغيبت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن المشاركة في العرض الخاص لفيلمها الجديد «قصة حب»، والذي تخوض به أولى بطولاتها السينمائية مع الفنان أحمد حاتم.

غياب هنا الزاهد عن العرضن أكد الشائعات التي انتشرت قبل أيام والتي تدور حول غضب أحمد فهمي، من المشاهد الرومانسية التي تجمع هنا بأحمد حاتم في برومو الفيلم، الأمر الذي دفعه لمنعها من المشاركة في العرض الخاص للفيلم.

العرض الخاص أقيم داخل سينما الزمالك، بحضور أحمد حاتم وعدد كبير من الفنانين، من بينهم المخرج عثمان أبو لبن، والفنان فراس سعيد، وعلا رشدي.

فيلم «قصة حب»، بطولة الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وعلا رشدي، وفرح يوسف، وإخراج عثمان أبو لبن، ويُعرض ضمن موسم «يوم الحب» ويخوض منافسة مع فيلم «عيش حياتك» للنجم سامح حسين، والمطربة ساندي.

يذكر أن هنا الزاهد، قد كشفت في تصريحات صحفية سابقة موعد زفافها على أحمد فهمي، مؤكدة أنه سيكون بعد رمضان لانشغالهما بتصوير أعمالهما الرمضانية وأنها بدأت التجهيزات الخاصة بالحفل.