شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة حملها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت خلال الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.

شقيق شيرين عبدالوهاب خرج عن صمته ليكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث أكد أنها عارية تماما من الصحة، معبرا عن استيائه الشديد من كثرة إطلاق هذه الشائعة.

شقيق الفنانة المصرية كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “والمصحف والإنجيل والتوراة شيرين مش حامل”.

وكانت شيرين قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية «حبه جنة»، من ألبومها الأخير «نساي»، وهي من كلمات مدين، موسيقى أحمد إبراهيم، فيديو منتج منفذ، بدروم ريكورد، فيديو كليب: موشن ستوديوز، وقد شاركها زوجها الفنان حسام حبيب الأداء التمثيلي في الكليب.

يُذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تزوجت من حسام حبيب في إبريل عام 2018، وذلك بعد قصة حب بينهما، واقتصر الزفاف على حضور عدد قليل من الفنانين.

والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لديها ابنتين من زوجها السابق الملحن محمد مصطفى هما “مريم وهنا”، وقد كشفت الكثير من المواقف عن العلاقة الطيبة التي تربطهما بزوج والدتهما حسام حبيب.