رانيا محمود ياسين في مدينة الانتاج الاعلامي من أجل " فلانتينو"

تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين فى مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد شخصية مدرسة فى المدرسة التى يملكها الزعيم، كما يشارك الفنان محمد كيلانى بدور مهم خلال الأحداث، وأيضاً الفنانة هدى المفتى تكون بجانب رانيا والفنانة وفاء صادق فى العمل والفنان طارق الإبيارى.

ويواصل فريق العمل التصوير فى الديكور الخاص بالعمل فى مدينة الإنتاج، وتجمع المشاهد بين الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز فى ديكور منزلهم بالحى الشعبى داخل المدينة، ويستمر التصوير عدة أيام وينتقل بعدها أبطال المسلسل إلى ديكور آخر.

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إلهام عبد البديع تشارك عادل إمام فى "فالانتينو" رمضان المقبل