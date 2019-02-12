5 نجوم تناولوا قضايا الصحة العقلية في احتفالات توزيع الجوائز

يستغل بعض النجوم والنجمات احتفالات توزيع الجوائز، للتحدث عن بعض القضايا الهامة بغرض زيادة الوعي، و في 10 شباط / فبراير، تناولت كل من ليدي غاغا وليتسيا رايت، قضية الصحة العقلية، في غرامي وبافتاس على التوالي، وبعد حصولها على جائزة الغرامي، أعربت ليدي غاغا، عن تقديرها لقيامها ببطولة فيلم مولد "نجمة"، الذي سلط الضوء على قضايا الصحة العقلية.

وتحدثت الممثلة ليتسيا رايت إلى الجمهور في حفل "بافتا"، عن أثر الاكتئاب عليها مؤخرًا مما جعلها تترك التمثيل لفترة، ومن بين المشاهير الآخرون، اللذين تناولو هذه القضية في السنوات الأخيرة، سيلينا غوميز وكيشا وغابريلا يونيون.

وهنا خمسة مشاهير تناولوا قضية الصحة العقلية:

- ليدي غاغا في حفل توزيع جوائز غرامي 2019

أعربت غاغا في حفل الغرامي الماضي، عن فخرها بأنها كانت جزءًا من فيلم يتناول قضايا الصحة العقلية، وقالت خلال الحفل، إن الفنانين يعانون أيضًا، إذا رأيت شخصًا يتألم، لا تنظر بعيدًا حاول مساعدته".

كما تحدثت ليدي غاغا علنًا عن قضايا الصحة العقلية في عدة مناسبات في الماضي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ألقت النجمة كلمة بشأن الموضوع في حفل توزيع الجوائز بارتون للفنانين، وقالت، "عندما أتحدث عن الصحة العقلية، أنا أتحدث عني، نحن بحاجة إلى المزيد من الوعي عن الصحة العقلية ".

- ليتسيا رايت في حفل البافتا 2019

أثناء تكريم ليتسيا رايت في حفل "البافتا"، كأفضل ممثلة صاعدة لعام 2019 في قاعة ألبرت الملكية في لندن ، كشّفت نجمة الفهد الأسود، أنها كانت ستتخلى في الآونة الأخيرة عن التمثيل، نتيجة لصراعها مع الاكتئاب، وقالت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، "قبل بضع سنوات دخلت في حالة اكتئاب عميقة وأردت ترك العمل، لكن الشيء الوحيد الذي سحبني من ذلك هو الله، إيماني، وعائلتي .

- كيشا في حفل جوائر بلبيورد الموسيقية للنساء 2016

تحدث المغنية كيشا، قبل ثلاثة سنوات عند تكريمها في حفل جوائز "بلبيورد" الموسيقية للنساء، عن قضية الصحة العقلية، بعد أن عانت مؤخرًا من أمراض اضطرابات الطعام، كما أشارت إلى الدعم النفسي الذي يقدم لها خلال معركتها القانونية ضد المنتج لوكاس "دكتور لوك" جوتوالد.

- سيلينا غوميز في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2016

ألقت غومير خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2016 ، خطابًا حماسيًا عن التأثير الإيجابي الذي أبداه المعجبون بها ، بعد أن شعرت في السابق بأنها محطمة، وابتعدت قليلًا عن الفن، بعد أن عانت من القلق والاكتئاب.

- غابريلا يونيون في حفل جوائز Step UpInspiration Awards 2016

منذ ثلاث سنوات ، تم تكريم غابريلا يونيون في حفل جوائز ""Step Up Inspiration Awards، في لوس أنجلوس لإلهام الجيل القادم من النساء المحترفات، خلال احفل تحدثت عن قضايا احترام الذات التي واجهتها طوال حياتها، بعد تعرضها للاغتصاب في عمر 19 عامًا.

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