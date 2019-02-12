تكريم النجمة صفية العمرى في ختام "أيام القاهرة للمنودراما"

كرمت النجمة صفية العمرى فى حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما عن مسيرتها الفنية ومشاركتها من قبل فى عرض مونودراما، بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتور سامح مهران رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

النجمة صفية العمرى عقب تكريمها قالت كلمة قصيرة أكدت فيها شكرها لإدارة المهرجان وسعادتها وامتنانها بهذا التكريم فى مهرجان يهتم بمسرح المنودراما، وقالت إنها وقفت على خشبة هذا المسرح وعندما حضرت اليوم تذكرت كواليس مسرحيتها التي قدمتها على خشبته.

قدم حفل ختام المهرجان الفنان والمذيع محمد نشأت، وكان قد بدأ حفل الختام بعزف لفرقة اوسكاريزما خارج المسرح ثم داخل المسرح، وتم تكريم رئيس الفرقة، ومنحت إدارة المهرجان شهادات مشاركة لكل الفرق التى شاركت فى الدورة الثانية.

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