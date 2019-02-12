شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى شعبان يشوق جمهوره فى حلبة "ملاكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مصطفى شعبان عن فيديو تشويقى له يظهر فيه كلاعب ملاكمة، ولم يوضح الفيديو أى تفاصيل أخرى تخص هذا البرومو وكتب فقط قريبا.. رمضان 2019، ولكن الفيديو كشف أنه خاص بإحدى المجلات الرياضية المنشورة باللغة الانجليزية.

وفى سياق متصل يصور مصطفى شعبان مسلسله الجديد "أبو جبل" للمنافسة به فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، مصطفى درويش، غفران محمد.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.