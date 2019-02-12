- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بريانكا شوبرا بإطلالة براقة فى عرض Isn’t It Romantic بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا 36 سنة أن تخطف الأنظار نحوها خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "Isn’t It Romantic" وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة بريانكا زوجها النجم العالمي نيك جوناس 26 عاما.
ظهرت بريانكا شوبرا في العرض الخاص لفيلم "Isn’t It Romantic" مرتدية فستان ذا تصميم مميز خطف أنظار كل المعنيين بالأزياء والموضة، حمل إمضاء دار أزياء "Vivienne Westwood" .
كما حضرت النجمة العالمية ريبيل ويلسون ايضا عرض الفيلم كذلك مايلي سايروس وبيتي جلبين.
شارك بريانكا شوبرا في بطولة فيلم "Isn’t It Romantic" عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم توم ايليس و ليام هيمسورث وريبيل ويلسون و فيث لوجان و غيرهم.
قبل عرض الفيلم
بريانكا جوناس
بريانكا جوناس
قبل عرض الفيلم
بريانكا جوناس
قبل عرض الفيلم
ريبيل ويلسون
ريبيل ويلسون
بريانكا جوناس
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بريانكا شوبرا بإطلالة براقة فى عرض Isn’t It Romantic بلوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.