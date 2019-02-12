شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بريانكا شوبرا بإطلالة براقة فى عرض Isn’t It Romantic بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا 36 سنة أن تخطف الأنظار نحوها خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "Isn’t It Romantic" وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة بريانكا زوجها النجم العالمي نيك جوناس 26 عاما.

ظهرت بريانكا شوبرا في العرض الخاص لفيلم "Isn’t It Romantic" مرتدية فستان ذا تصميم مميز خطف أنظار كل المعنيين بالأزياء والموضة، حمل إمضاء دار أزياء "Vivienne Westwood" .

كما حضرت النجمة العالمية ريبيل ويلسون ايضا عرض الفيلم كذلك مايلي سايروس وبيتي جلبين.

شارك بريانكا شوبرا في بطولة فيلم "Isn’t It Romantic" عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم توم ايليس و ليام هيمسورث وريبيل ويلسون و فيث لوجان و غيرهم.



قبل عرض الفيلم



بريانكا جوناس



بريانكا جوناس



قبل عرض الفيلم



بريانكا جوناس



قبل عرض الفيلم



ريبيل ويلسون



ريبيل ويلسون