شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز مع "الملكة" بديكور منزلها فى فيلا بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ياسمين عبد العزيز مشاهد مسلسلها الجديد "الملكة" حالياً فى ديكور منزلها بأحد فيلات منطقة اكتوبر، وتجمعها المشاهد مع فتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى على أن تستمر فى هذا الديكور بضعة أيام والانتقال إلى ديكور آخر.



ياسمين عبد العزيز ومؤلف المكلة امين جمال

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

وتعود ياسمين عبد العزيز بـ"الملكة" إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابها عن الموسم الماضى، حيث قدمت آخر مسلسلاتها "هربانة منها" فى شهر رمضان قبل الماضى مع شركة سينرجى، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وإخراجه معتز التونى.