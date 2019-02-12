شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح كليب "متغيرة" فى عيد الحب.. رسالة لكل بنت "سنجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سمية درويش إنها تستعد لطرح كليب جديد يحمل اسم "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوي، مضيفة أنها أن انتهت من تصويرالكليب وأصبح جاهزاً لطرحه في عيد الحب.

وأشارت سمية لـ"الخليج 365"،أن كلمات الأغنية مختلفة عن نوعية الأغانى التى تطرح في عيد الحب، لافتة أن الكليب يحمل رسالة لكل بنت ما زالت "سنجل" حتى اليوم.

يذكر أن سمية درويش تشارك حاليا في مسرحية "سيرة الحب"، من تأليف أيمن الحكيم، ويشارك بطولته المطرب محمد الحلو، مروة ناجى، مجدى صبحى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خلى، أحمد الشريف، هانى عبدالهادى، أحمد الأمير، رشا سامى.