انت الان تتابع تفاصيل خبر "جوجل" يحتفي بالفنانة الراحلة ماري منيب.. ما أشهر أدوارها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:35 مساءً - احتفى موقع "جوجل"، الاثنين، بذكرى مرور 114 عاماً على مولد الممثلة الراحلة ماري منيب، إحدى رائدات الكوميديا في السينما والمسرح المصري والعربي، التي اشتهرت بدور الحماة.

اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصر الله، لكنها اشتهرت باسم ماري منيب. وُلدت في لبنان بتاريخ 11 فبراير 1905، لأسرة مارونية مسيحية، ثم انتقلت إلى مصر مع عائلتها، حيث استقرت في حي شبرا بالعاصمة القاهرة. وتوفيت في 12 يناير عام 1969، عن 64 عاماً.

بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة كراقصة، ثم دخلت عالم التمثيل في ثلاثينيات القرن الماضي من بوابة المسرح، لتنضم في عام 1937 إلى فرقة الريحاني، التي أسسها الممثل الكبير نجيب الريحاني.

وبعد فترة شاركت في أعمال سينمائية، وبرزت في العديد من الأفلام الشهيرة التي أدت فيها دور الحماة التي تتدخل في شؤون الأبناء، وتثير المشاكل بشكل كوميدي؛ ولذا اكتسبت شهرة باعتبارها الحماة الشريرة الظريفة.

ومن أشهر أفلامها التي حملت هذا الطابع: حماتي ملاك، وحماتي قنبلة ذرية، والحماوات الفاتنات.

ومن أبرز المسرحيات: سلفني حماتك، وحماتي بوليس دولي.

استمرت رحلة ماري منيب في الفن 35 عاماً، قدمت خلالها نحو 200 فيلم وعشرات المسرحيات، مع رواد الفن في هذا الوقت، مثل نجيب الريحاني ويوسف وهبي وبشارة وكيم وعلي الكسار وفوزي الجزايرلي وإسماعيل ياسين.