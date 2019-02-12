محمد رمضان يستعد بـ"زلزال" لمنافسة ياسمين وحسن الرداد في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت البلاتوهات 5 أعمال مرشحة للعرض في رمضان، كان أحدثها مسلسل "الملكة"، حيث استأنفت بطلته ياسمين عبد العزيز التصوير بعد توقف خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وهند عبد الحليم، وهاجر الشرنوبي، وأحمد العوضي، ومحمد عز، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.



وتجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل دور مهندسة تتعرض لكثير من المواقف الصعبة خلال الأحداث، وهي زوجة لضابط شرطة ولديها ولد وبنت، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.





كما بدأ الفنان محمد رمضان، قبل أيام، تصوير المشهد الأول في مسلسله "زلزال" بنزلة السمان، وهو العمل الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه إبراهيم فخر، وتشارك في بطولته حلا شيحة في أول ظهور لها بعد عودتها من الاعتزال الذي استمر 12 عاما.

ويصور المخرج إبراهيم فخر المشاهد الأولى من المسلسل على طريقة الفلاش باك في فترة التسعينيات، بعد زلزال دمر منزل بطل العمل ويتسبب في وفاة والده.





فيما بدأت الفنانة دنيا سمير غانم مطلع الأسبوع الجاري تصوير المشهد الأول من مسلسلها الرمضاني الجديد الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى اليوم، كما يحرص صناع العمل على عدم تسريب فكرته لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويمثل عودة لدنيا سمير غانم للسباق الرمضاني بعد غياب الموسم الماضي.

ويخوض الفنان أحمد فهمي أول تجربة للبطولة الدرامية المطلقة بمسلسل "بروفا" الذي يبدأ تصويره في لبنان، الخميس المقبل، بمشاركة اللبنانية ماغي بوغصن، وإخراج رشا شربتجي، ويتوقع تصوير أغلب المشاهد في لبنان.





وكانت آخر أعمال الدرامية أحمد فهمي "أنا شهيرة"، بطولة ياسمين رئيس، وخالد زكي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد علاء، وهو تأليف نور عبد المجيد، وإخراج أحمد مدحت.





كما تواجدت الفنانة أمينة خليل مؤخرًا في مؤسسة "دار الهلال"، لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "قابيل" الذي تقدم خلاله شخصية جديدة لم يسبق أن قدمتها من قبل.





كما يبدأ الفنان حسن الرداد، الثلاثاء، تصوير مسلسله الجديد "الابن الـ13"، المقرر طرحه في رمضان، ويشارك في بطولته محمود البزاوي والفنانة سلوى خطاب، والمطرب محمود الليثي وآية سماحة وشيماء سيف، والمسلسل تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.