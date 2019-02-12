كريستيان بايل: تشيني أهم من ترامب في التمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثّل البريطاني كريستيان بايل، الحائز على جائزة "جولدن جلوب" عن تأديته دور ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي سابقا، إن "رجل الظلّ" هو شخصية أكثر أهمية على صعيد التمثيل من الرئيس دونالد ترامب.

وقال بايل، خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان برلين السينمائي حيث عرض فيلم "فايس" (نائب الرئيس) خارج إطار المسابقة، إن ديك تشيني "اضطلع بدور محوري خلال العقود الأخيرة في الولايات المتحدة وفي الأوضاع الجيوسياسية العالمية".

وأردف الممثّل المرشّح لجائزة "أوسكار" عن دوره أن تشيني "مختلف تماما عن ترامب؛ فهو يعرف حقّ معرفة قيمة الصمت. وهذه ليست حال ترامب بتاتا. وهو كان يحبّ العمل في الظلّ بعيدا عن الأضواء".





ويروي "فايس" سيرة ديك تشيني، كاشفا النقاب عن خبايا رجل السلطة هذا في البيت الأبيض الذي أثار العمل بعيدا عن الأضواء متمسّكا بالنهج المتشدّد للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وسابرا أغوار شخصية الشاب الذي أصله من وايومنغ والذي كان يعاقر الخمر ويتصرّف بعنف، وهو قد طرد من جامعة يال.

ولقي هذا العمل استحسان النقّاد وهو مرشّح لـ8 جوائز "أوسكار".

وأقرّ بايل، الذي كسب أكثر من 20 كيلوجراما لتأدية هذا الدور وعُدّلت ملامحه كثيرا لتناسب شخصيته في الفيلم، بأن هذا الدور "هو أقوى وأكثر مهابة من كلّ الشخصيات الأخرى التي فكّرت في تأدية دورها".

من جهته أشار مخرج "فايس" آدم ماكاي إلى أنه يرى أن عرض مسيرة ديك تشيني أكثر إثارة للأهمية من سيرة دونالد ترامب، موضحا "لست متحمّسا شخصيا لعمل يروي سيرة دونالد ترامب".