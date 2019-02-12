أحد مساعدي المخرج خالد يوسف ينضمّ لفضيحة الفيديوهات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا صوت يعلو فوق قضية "فيديوهات خالد يوسف"، الجنسية، والمتّهم فيها الفنانتين: منى فاروق، وشيما الحاج، والمخرج الشّهير، وانضمتْ إليهم سيدة أعمال مصرية، تدعى منى الغضبان، وما زالت تطوّرات القضية تحمل العديد من المفاجآت.

وكان آخر المستجدات، ظهورت عقود زواج عرفيّ للفنانتين الشّابتين من المخرج الشّهير، وتأكيدات سيدة الأعمال، منى الغضبان أنّها تمتلك عقد زواج عرفيّ، من خالد يوسف أيضًا.

وبرز في عقدي الزّواج العرفيّ، اسم أحمد محمد عبدالمعطي عفيفي، كشاهد على الزّواج، وبالبحث عنه، تبيّن أنّه نجل شقيقة المخرج، خالد يوسف، كما أنّه عمل مساعد مخرج معه، في جميع أفلامه، بدءًا من "العاصفة"، و"ويجا"، و"خيانة مشروعة"، و"حين ميسرة"، ثمّ مخرجًا منفذًا لأفلامه الأخيرة، وآخرها "كارما"، لعمرو سعد، وغادة عبد الرازق.

وسيقدّم أحمد عفيفي، أولى تجاربه الإخراجية، من خلال فيلم "خطيب مراتي"، بطولة المطرب أحمد سعد، وريم البارودي، والمُقرّر طرحه بالسّينمات، خلال الفترة المُقبلة.