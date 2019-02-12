شكرا لقرائتكم جائزة الأركانة المغربية في الشعر للبناني وديع سعادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذهبت #جائزة_الأركانة_العالمية_للشعر التي يمنحها سنويا بيت الشعر في #المغرب للشاعر اللبناني #وديع_سعادة .

وتسلم سعادة (70 عاماً) الجائزة في دورتها الثالثة عشرة خلال احتفال أقيم مساء الأربعاء في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بحضور عدد من الشعراء والكتاب والمثقفين.

وقال وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج في الحفل إن تكريم وديع بهذه الجائزة "هو تحية مغربية للشعرية اللبنانية التي تبقى واحدة من أهم التجارب المؤسسة لحداثة الشعر العربي".

وأضاف "مثلما كانت المجلات الشعرية منطلقات للتجارب الإبداعية العربية الرائدة، صارت الجوائز الشعرية الكبرى، ومنها جائزة الأركانة، تتويجا لهذه المنجزات الأدبية والتراكمات الشعرية في المشهد العربي خلال العقود الأخيرة".

وتكتسب الجائزة اسمها من شجرة الأركانة وهي شجرة نادرة ومعمرة تنبت في المغرب والمكسيك.

ومن بين الفائزين بها في الدورات السابقة الفلسطيني محمود درويش والعراقي سعدي يوسف والبرتغالي نونو جوديس والمغربي محمد بنطلحة.

وقال وديع عقب تسلمه الجائزة "أفتخر بأني من الذين نالوا هذه الجائزة التي أعتبرها جائزة مميزة، لأنها تهتم بالشعر فيما الجوائز الأدبية العربية الأخرى معظمها ينصب في الرواية ويهمل الشعر".

تشكلت لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الناقد عبد الرحمن طنكول وعضوية الشاعر حسن نجمي والناقد خالد بلقاسم والشاعر رشيد المومني والشاعر نجيب خداري والشاعر مراد القادري والشاعر رشيد خالص.

وخلال وجوده في المغرب يحيي وديع أمسية شعرية بعد غد السبت ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء المقام في الفترة من الثامن إلى السابع عشر من فبراير/شباط.