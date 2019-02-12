طارق العريان يكشف عن الأفيش الرسمي للجزء الثاني من"ولاد رزق"بدون أبطاله

كشف المخرج طارق العريان عن الأفيش الرسمي من فيلمه "ولاد رزق 2 "، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، وذلك استعدادًا لطرحه تجاريًا في موسم الصيف المقبل, واللاف للانتباة هو عدم احتواء البوستر على أي صور للأبطال ونشرة خالي تماما من أي بطل من المشاركة بالفيلم..

يشار إلي أن فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني وإنتاج شركة RAW Entertainment.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم شهد نجاحا كبيرا عن عرضه فى دور العرض، حيث تدور أحداث الفيلم حول 4 أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم ولكن بعد فترة يقرر التوبة.

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نسرين أمين سعيدة بمشاركتها في "أولاد رزق2"