"روما" يحصد جائزة أفضل فيلم ورامي مالك أفضل ممثل في الـ"بافتا"

حصل فيلم "روما" الأبيض والأسود على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" لأفضل فيلم كما فاز مخرجه ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج.وفاز الفيلم وهو سيرة شبه ذاتية عن عامل محلي في السبعينات من القرن الماضي في المكسيك بسلسلة من الجوائز هذا الموسم مما يعزز طريقه أمام احتمال الفوز بجائزة أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية "الأوسكار".



وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة" "ذا فيفوريت" والذي لعبت فيه دور الملكة آن، التي حكمت بريطانيا في القرن الثامن عشر.

وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" "بوهيميان رابسودي".وكان مالك قد فائز بجائزة "غولدن غلوب" كأفضل ممثل في فيلم درامي عن نفس الدور.

وفاز ماهر شالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "كتاب أخضر" "غرين بوك"، في حين فازت ريتشل فايس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة" "ذا فيفوريت".كما فاز فيلم "ذا فيفوريت" بجائزة أفضل فيلم مأخوذ عن قصة أصلية.

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ستيفن فري العلامة البريطانية لحفلة توزيع جوائز البافيتا