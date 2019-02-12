شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تستقبل نادين لبكى فى منزلها..وتعلق "مخرجة استثنائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الإعلامية أوبرا وينفرى، المخرجة اللبنانية نادين لبكى وزوجها المنتج خالد مزنر فى منزلها.

ونشرت أوبرا، صورة تجمعها بنادين وزوجها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "انظروا من أتى اليوم للغداء المخرجة الاستثنائية نادين لبكي وزوجها المنتج، أحببت فيلمهما كفرناحوم كثيرا، ولو لديكم الفرصة شاهدوا الفيلم".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قد أعلنت عن ضم فيلم نادين لبكي "كفر ناحوم" فى القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى.

يذكر أن فيلم "كفر ناحوم" من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وتم اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائى فى عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.



أوبرا وينفرى و نادين لبكى