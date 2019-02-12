شكرا لقرائتكم خبر عن ريان إيجولد: من الممكن أن أعود فى الموسم السابع من The Blacklist والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ريان إيجولد فى مقابلة نشرت على موقع "tvseriesfinale" أن هنالك فرص لعودته إلى المسلسل التليفزيونى The Blacklist، فى موسمه السابع، الذى يعرض على شبكة NBC.

وقال "إيجولد": أعتقد أنه من المنطقى بالنسبة للقصة، وستكون هنالك لحظات فى سياق المسلسل تحتاج إلى إعادة الظهور من أجل إلقاء الضوء على الحاضر أو المستقبل، وسيكون هذا مثيرا للاهتمام.

لعب إيجولد دور توم كين فى The Blacklist خلال الموسم الخامس، ويضم فريق الممثلين أيضًا جيمس سبايدر، وميجان بون، ودييجو كلاتنهوف، وأمير أريسون، وموزان مارنى، وهشام توفيق، وهارى لينكس.