بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تكشف عن مهرها

كشفت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن مهرها، بالإضافة إلى وصفها لزوجها المطرب المصري حسام حبيب، بأقوى كلمات رومانسية.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج ” تخاريف ” الذي يذاع على قناة mbc، المهر، قائلة: ”بمنتهى الفخر 25 قرش، أما المهر المعنوي فالدنيا كلها بين إيديا ربنا أداني الدنيا كلها، وكرمني براجل عامل زي الألماظة. ” وتابعت ”عبد الوهاب”: ” أنا كنت صديقته ولم أكن أعلم قيمته، إنسان نظيف جدًا، ولم نتوقع أن نصبح زوجين أبدًا. ”
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