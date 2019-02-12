شاهد..سعد لمجرد يلتقي بعاصي الحلاني

سعد لمجرد كتبت - تقى عادل نشر الفنان سعد لمجرد، صورة برفقة الفنان عاصي الحلاني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق سعد على الصورة قائلاً:"تشرفت بمعرفتك أستاذ عاصي، شكرا على طيبتك وبساطتك". شكرا على طيبتك وبساطتك". يذكر أن سعد يستعد لطرح الجزء الثاني من كليب أغنيته الشهيرة "كازبلانكا"، التي صدر الجزء الأول منها العام الماضي على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحصلت على أكثر من 125 مليون مشاهدة.

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