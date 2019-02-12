الليلة.. محمد فهيم وكارمن سليمان ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

كتبت - إيمان محمد

يحل كل من الفنانة كارمن سليمان، ومحمد فهيم وسامي كلارك ونادينا ظريف وهشام نور وشروق الشريف وأميرة رضا بأوركسترا سينكوب بقيادة مايسترو چورچ قلتة، ضيوفًا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع

على قناة dmc الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة .

ومن المقرر أن تكون تحت عنوان "عالم عيال عيال" وهي الحلقة الثانية التي تقدمها إسعاد

بهذا الاسم، كما يقدم الثنائي خلال البرنامج مجموعة أغان للأطفال التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور .

ويذكر أنه كانت استضافت الإعلامية إسعاد يونس من قبل خلال برنامجها "صاحبة السعادة" حلقة بعنوان "عالم عيال عيال" وقدمت بها عددا من الضيوف الفنانين الذين كانوا يؤدون أدوار شخصيات الكارتون الشهيرة.