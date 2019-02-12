شاهد.. مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "أنا لسه هنا"

كتبت - إيمان محمد روجت الفنانة مي كساب، لأغنيتها الجديدة "أنا لسة هنا" المقرر طرحها قريبًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت "كساب" صورة البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة :" أنا لسة هنا.. قريبًا". ويذكر أن ألبوم الفنانة مي كساب يحمل نفس اسم الأغنية ومن المقرر أن يضم ألبوم 11 أغنية منها "متغيرة، في من ده، ببساطة، اتحملني" وغيرهم.

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