ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية فجر السعيد تتغلب على مي العيدان في إستفتاء الفن إستفتاء الفن: اختاروا اجمل صوت بالنسبة لكم إليسا تغادر لبنان من أجل العملية الجراحية خاص الفن- هذه حقيقة وفاة أنطوانيت نجيب بسمة وهبة تنجو من محاولة قتل..إليكم التفاصيل هل طُردت أحلام من أحد الأعراس في قطر؟ مولود ميغان ماركل المنتظر يُكسِب شقيقتها هذا المبلغ الكبير المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موحز الفن: محاولة قتل بسمة وهبة وماذا عن طرد أحلام من حفل زفاف في قطر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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