خاص بالفيديو- عباس جعفر:"غنيتي عملت قلق"..والوليد وماريتا الحلاني يفجران مفاجأة عن خادمات العائلة

ميرنا وليد - بيروت - في كواليس الحلقة العاشرة من برنامج "​ديو المشاهير​" أطل الممثل ​عباس جعفر​ بلقاء خاص مع "الفن" ليتحدث عن أصداء أغنيته الجديدة "​راسي بعلبكي​"، كما رد عن العديد من الأمور، إذا كان من الممكن أن يقدم برنامجاً تلفزيونياً.

ضيفة البرايم الفنانة ​ماريتا الحلاني​ فاجأها شقيقها الوليد و شقيقتها دانا بالإحتفال بعيد ميلادها في الكواليس.

وقد أجرينا لقاءً مع ماريتا و​الوليد الحلاني​ حيث تحدثا عن المحبة الكبيرة الموجودة بين أفراد عائلة الحلاني، كما رد كل من ماريتا والوليد على انتقاد الموزع ​بلال الزين​ بطريقة غيرة مبالية.

وكان بلال الزين قد كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"ضيفة الحلقة ما بعد القادمة من برنامج ديو المشاهير الفنانة Renat Boshosho (العاملة الأجنبية في منزل آل الحلاني)".