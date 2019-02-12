أصالة لا تحب زياد الرحباني.. حق التعبير أم ردّ الإعتبار؟!

ميرنا وليد - بيروت - افتتحت الفنانة ​أصالة​ الموسم الثاني من برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يعرض على قناة "دبي" ويقدّمه السعودي ​هشام الهويش​. لم تفاجئ أصالة الجمهور بصراحتها التي عرفت بها من خلال العديد من التصاريح خلال الحلقة فلدى سؤال أصالة عن سبب عدم غنائها حتى الآن من ألحان الفنانين كاظم الساهر وزياد الرحباني، قالت إنّها تحبّ الغناء للساهر، أمّا الاسم الثاني (أي زياد) فلا يستهويها إطلاقاً لا فنياً ولا شخصياً وقالت: "مش جوي ولا ذوقي"... "أحبّ الشخص المتكامل من وجهة نظري الذي فنه يشبه حواره بيشبه حياته وهو ليس كذلك".

وأضافت أصالة: "أعتقد أنني أيضا لا استهويه "فقد علمت أنه لا يستهويني، وعندما علمت بذلك قلت سبحان الله، لقد حاولت أن أحبّ فنّه بكل الطرق ولم أستسغه، وعدم التقدير من الطرفين ميزة، فلو كنت أحبّه وأقدّر فنه وهو لا كنت "راح أزعل" ولكن عندما عرفت رأيه لم أحزن".

ورغم أن اصالة تجرأت على البوح بهذا التصريح القوي إلا أن الأمر يندرج تحت إطار حرية الرأي والتعبير أو بالأحرى تحت إطار حق الرد "العين بالعين".

فزياد الرحباني كان قد صرح باحدى المقابلات الجديدة التي اجراها انه لا يحب صوت اصالة ساخرا منها وقائلا: "صوتها بيقطع ربطة الخبز".

زياد الربحاني فنان كبير وصاحب التاريخ الفني وهو من اهم من صنع موسيقى في الاغنية اللبنانية الا ان لكل شخص الحق بأن ينتمي الى مدرسة معنية بالموسيقى او نوع معين وأصالة واحدة من الناس التي يحق لها الا تحب أو ان تحب.