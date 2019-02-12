شاهدوا لأول مرة منى فاروق تروي تفاصيل الفيديو الإباحي: سلّمت نفسي ولم يتم القبض علي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -

أوضحت الممثلة منى فاروق حقيقة إلقاء القبض عليها من قبل المباحث على خلفية انتشار فيديو إباحي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت منى: “الشرطة لم تقبض عليّ كما أشيع في الصحف، بل أنا التي ذهبت لتسليم نفسي لاستجوابي وانتهاء الأمر والضجة الكبيرة المثارة حوله، وهذا أكثر أمر ضايقني”، حسب لقائها مع موقع “دوت مصر”.

وتابعت: “أنا فوجئت بعد توجهي للشرطة بأني متهمة بنشر الفيديو، رغم أني لا أمتلك أي نسخ منه، وشاهدته مثلي مثل الجميع بعدما عرضه أحمد موسى في برنامجه”.

يذكر أن منى فاروق كشفت عن طبيعة علاقتها بالمخرج خالد يوسف، قائلة إنه كان صديقا لوالدها منذ فترة طويلة، وأحبته وأرادت الارتباط به لأنه كان أقرب شخص لديها وكان يهتم بها.

وأضافت منى أنها تزوجت من المخرج الشهير سرا نظرا لأن وضعه الاجتماعي حينها كان لا يسمح بإعلان تلك الزيجة ولكنه وعدها بالزواج الرسمي في أقرب وقت، وأن كل ذلك تم بعلم أهلها.

يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: “أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه”، حسب موقع صحيفة “الأهرام”.

كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين، كما كشفتا أنهما كانتا متزوجتين من يوسف بعقد زواج عرفي وقدماه للنيابة.خالد يوسف نفى هروبه إلى فرنسا مؤكدا أن سفره كان عاديا وليس هروبا، وقال إن هناك حملة إعلامية لتشويهه موضحا أن كثير من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة.

أكد يوسف أنه سافر إلى باريس قبل أسبوع، وهي زيارة شهرية يقوم بها لرؤية زوجته وابنته.