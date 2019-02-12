شاهدوا شيرين عبد الوهاب: حاولت الإنتحار أكثر من مرّة… “ربنا يسامحني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:59 مساءً -

أطلّت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب مع الإعلاميّة وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف” واعترفت أنها تتناول أدوية نفسية للتعافي من مرض الوسواس القهري الذي أصابها بعد إنجابها لإبنتيها هنا ومريم.

وأوضحت شيرين عبدالوهاب أنّ المرض جعلها تتخيل أموراً غير حقيقية ومخيفة، وهي تتابع العلاج تبعاً لأوامر الطبيب.

وكشفت شيرين عبد الوهاب للمرّة الأولى أنها حاولت الانتحار أكثر من مرّة، وتابعت “ربنا يسامحني ويغفر لي، كانت تجربة صعبة وأتمنى ألا يفكر أي شخص في ذلك”.