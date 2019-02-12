ما الذي جمع بين أمير دندن وعائلة الراحل وديع الصافي؟

Feb 12, 2019
نشر الفنان أمير دندن عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يعود الى أداء موسيقي للطفل شربل الصافي حفيد العملاق الراحل وديع الصافي ونجل الفنان جورج الصافي وهو يعزف اغنية الفنان أمير دندن “سكر كلامك” يعبّر من خلاله عن حبه ومتابعته له.
وكان “دندن” قد التقى بعائلة الفنان الراحل وديع الصافي خلال فترة تواجده في لبنان في وقتٍ سابق ومعروف بالفنان أمير دندن أنه من مدرسة الراحل وديع الصافي من خلال غنائه المواويل والأغاني الجبلية التي تميز فيها من خلال برنامج محبوب العرب “اراب ايدول”.
وعبر أمير دندن عن حبه وشكره للطفل شربل الصافي قائلاً: “جيل يكمل جيل لرسالة الفن، حبيبي شربل ليس غريب على أن تكون فنان من عائلة فنية عريقة تعلمنا منها، محبتي لك شربل وتحياتي من القلب للعائلة الكريمة”.
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جيل يكمل جيل لرسالة الفن، فرحت بالأداء الموسيقي لأغنية #سكر_كلامك من حفيد العملاق الراحل #وديع_الصافي ونجل الأستاذ #جورج_الصافي حبيبي @charbelalsafi وليس غريب على أن تكون فنان من عائلة فنية عريقة تعلمنا منها، محبتي لك شربل وتحياتي من القلب للعائلة الكريمة ❤ #WadihAlSafi #SekkarKalamek #Lebanon #لبنان #AmeerDandan #AKD #أمير_دندن
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