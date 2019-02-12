خاص- هيفا وهبي تنقل شغبها الى الأزياء وتفتتح موقعها الالكتروني

بعد سلسلة منشورات تشويقية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت النجمة هيفا وهبي عن مشروعها الجديد في عالم الأزياء ويحمل إسم Beau Voyou.

وكما وعدت محبيها، أطلقت هيفا امس ١١ شباط/فبراير الجاري، اول جزء من المجموعة اونلاين وذلك عبر منصة www.beauvoyou.com.

هيفا علّقت على حسابها على انستغرام معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة والتي حُكِيَ عنها الكثير.

وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان العلامة التجارية Beau Voyou هي خليط بين الجميل والمشاغب كما يعني الاسم وكما ارتأت صاحبة الرؤية. وعلى الرغم من ان الاسم “مشاغب” لكن الازياء ستكون راقية وعصرية اي “كلاس وترندي” كما وصفتها هيفا.

والمجموعة التي طُرحت حالياً عبر الانترنت ليست كاملة وكل شهرين هناك شيئاً جديداً ستطرحه هيفا وتضيفه الى مجموعتها المنتقاة بعناية .

وعلمنا ان هيفا أحبت ان تطرح جزءاً من المجموعة مع اقتراب فصل الربيع حيث ستتوفر على المنصة ازياء ربيع وصيف ٢٠١٩، حيث تطلق لاحقاً مجموعة خريف وشتاء ٢٠١٩-٢٠٢٠، اضافة الى اشياء جديدة وعصرية.

الازياء متوفرة للمرأة والرجل العصريين وبنفس الوقت المجموعة تنطوي على اناقة ذوق رفيعين.

هيفا المتواجدة حالياً في باريس خضعت لجلسة تصوير بالتصاميم الجديدة، وعلقت على حسابها على “انستاستوري” قائلة: “هالحلم صار فكرة، وهالفكرة بتحمل كتير معاني بتعنيلي وبتعنيلكم. Beau Voyou مش بس خط ازياء وقطع مصممة”.

من “الخليج 365” مبروك للديفا هيفا وهبي العلامة التجارية الجديدة.