شاهدي الظهور الأول لزوج دانة الطويرش.. وتُعلّق: "أنا مو راضية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نجاح الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش في إخفاء زوجها عن السوشيال ميديا والتكتم عن أي معلومات تتعلق به، إلا أنه استطاع أن يفك هذا الحصار من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" يجمع بينه وبين دانة.

وأحرج دانة خلال بثه لمقطع الفيديو، قائلاً: "سؤال أنا ما سألتك عليه.. الناس تقولي دانة راضية إنك تطلع تتصور ولا لا جاوبي".

فردت عليه معلقة: "لا مو راضية.. بكيفك هادا الشي راجعلك في النهاية أكيد بس أنا تكلمني عني شخصيًا أنا مو راضية".

وأضافت: "متى أرضى يمكن بعد سنة أو شهر أو أسبوع.. إن شاء الله يتهكر أكونتك هكون سعيدة جدا"، وهو ما يعكس عدم راضها عن ظهوره خاصة في هذا التوقيت.

وكانت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش قد علقت على الأخبار التي نشرت ببعض الصحف حول بدء الجهات الأمنية بالكويت التحري عن مصدر أموال عدد من الفاشينيستات، بعد تضخم ثرواتهن مع وجود شبهة غسيل أموال بها.

وأوضحت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات" أن الهاتف المحمول أصبح مصدر دخل للعديد من الأشخاص وهي منهم، لافتة إلى أنها تربح يوميًا 4500 دينار كويتي من الإعلانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًا.