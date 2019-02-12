رغم المشاكل الصحيّة.. خالد عبدالرحمن يرفض الاعتزال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى مصدر رفيع مقرّب من الفنان الجماهيريّ، خالد عبدالرحمن، لـ"فوشيا"، فكرة اعتزاله، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعيّ بعد ظهوره منهكًا، لا يستطيع الحديث بشكل جيّد في أحد البرامج الفضائية.

وقال المصدر، إنّ خالد عبدالرحمن، لم يفكر أبدًا في الاعتزال في الوقت الرّاهن، وإنّ ما طرح كان فقط، مجرّد اجتهادات.

وأضاف المصدر، أنّ ما أشيع مؤخرًا، سبب الكثير من المتاعب، خاصّة مع جمهور الفنان، مبينًا، أنّ الفنان خالد عبدالرحمن يعيش حاليًا، مرحلة أفضل من المراحل السّابقة، خاصّة بعد عودته للظهور التلفزيونيّ، والمسرحيّ، والبرامجي، مشيرًا، إلى أنّ الفنان شارك مؤخرًا، في عدد من البرامج والحفلات.

وشدّد المصدر لـ "فوشيا"، أنّ فكرة الاعتزال لم ترد أبدًا، في ذهن الفنان، معللاً بقوله، إن الجمهور، هو الذي يحفّز خالد عبدالرحمن دائمًا للغناء، فكيف يعتزل؟

وأكّد المصدر، أنّ أبو نايف، تلقى عددًا من الدّعوات لإحياء أمسيات غنائية، والمشاركة في البرامج التلفزيونية، كضيف شرف، أو مشارك في عدد من المهرجانات، وهذه الدعوات الآن، بين يدي الفنان خالد عبدالرحمن، إلا أنّ مصادر "فوشيا"، أكّدتْ، أنّ مشاركته في هذه المهرجانات، تبدو ضئيلة جدًا، بسبب ظروف معيّنة، لم يفصحْ عنها المصدر، وإنْ كانت المؤشّرات تشير إلى معاناته الصحية.