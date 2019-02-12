رانيا يوسف مُتوتِّرة وتردّ بعد زجّ إسمها بالفيديو الإباحي المنسوب لـ خالد يوسف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:28 صباحاً -
كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة علاقتها بالفيديو الإباحي الذي روّج له البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيرين إلى أنها هي في الفيديو مع المخرج المصري خالد يوسف.
وقالت إنه لا علاقة لها بالفيديو وأنه تمّ زجّها به لأن إسمها أصبح في الفترة الأخيرة “تريند” والأكثر بحثاً وشهرة في الأيام الماضية، ولهذا قام بعض الشباب بكتابة اسمها على هذا الفيديو من أجل كسب المال والشهرة.
وأضافت أنّ أيّ شخص يريد أن يكتسب شهرة يضع اسم رانيا يوسف، مشيرة إلى أنّها لن تتهاون في حقها. وحكت رانيا عن اليوم الذي عرفت فيه بانتشار الفيديو، وقالت إنّها استيقظت على مكالمات ورسائل من أصدقائها، وظلّت لمدة 3 أيام مُتوتِّرة حتى قدَّمت بلاغاً للنائب العام، مُعبِّرة عن سعادتها وارتياحها بعدما أمر النائب العام بالتحقيق مع الشباب الذين وضعوا اسمها على الفيديو.
وأشارت يوسف في تصريح لها لصحيفة “المصري اليوم” عن أسماء الفنانين الذين ساندوها كالممثلة إلهام شاهين التي دافعت عنها، وكذلك نقيب الممثلين أشرف زكي وعدد من أعضاء النقابة، فيما أكدت أنها لم تتواصل مع المخرج خالد يوسف خصوصاً أنّه لا علاقة لها بالفيديو المسرّب ولا تعرف عنه شيئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف مُتوتِّرة وتردّ بعد زجّ إسمها بالفيديو الإباحي المنسوب لـ خالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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